Dort stand am Wochenende zu lesen: "Polizei, SA, SS, GSG 9, KSK." Der Vorstandsvorsitzende von Babelsberg, Archibald Horlitz, sagte am Montag dem rbb, das Plakat sei entgegen allen Absprachen ins Stadion gebracht worden. Man wisse aber genau, von welcher Fangruppierung das Plakat komme.

Nach dem Derby zwischen Fußball-Regionalligist SV Babelsberg 03 und Energie Cottbus (0:1) hat sich der Potsdamer Stadtteilverein vom Inhalt eines Plakates distanziert, das Fans am Stadionzaun gezeigt hatten.

Energie Cottbus gewinnt bei Lottner-Debüt in Babelsberg

Nach Einschätzung des Vereins sei der Inhalt noch von der Meinungsfreiheit gedeckt, wenn auch geschmacklos. Auch die Polizei äußerte sich in ähnlicher Art und Weise. In einer schriftlichen Stellungnahme hieß es gegenüber dem rbb: "Die Bewertung der Aufschrift ergab, dass kein Straftatbestand dadurch verwirklicht wird. Auch wenn die Nennung der Polizei in einer Linie mit nationalsozialistischen Organisationen nur schwer zu ertragen ist, unterliegen die Äußerungen auf dem Plakat der Meinungsfreiheit."

Das Zitat selbst stammt aus einem Lied der Punkband "Slime", deren Album "Slime 1" 2011 von der entsprechenden Bundesprüfstelle als "schwer jugendgefährdend" eingestuft wurde.