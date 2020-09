Fußball-Regionalligist Energie Cottbus hat einen neuen Trainer. Ex-Bundesliga-Profi Dirk Lottner übernimmt den Posten bei den Lausitzern. Sein Vorgänger Sebastian Abt war Anfang des Monats entlassen worden. Am Montag soll Lottner das erste Mal das Training leiten.

Der 48-jährige gebürtige Kölner folgt auf Sebastian Abt, der nach drei Pleiten zum Saisonstart entlassen worden war . Co-Trainer bleibt der jetzige Interimstrainer Tim Kruse. Lottner soll am Montag bei einer Pressekonferenz vorgestellt werden.

Dirk Lottner wird neuer Cheftrainer beim Fußball-Regionalligisten Energie Cottbus. Wie die Lausitzer am Freitag auf ihrer Homepage mitteilten, wird der Ex-Bundesliga-Profi das Amt am Montag übernehmen [fcenergie.de] . Über die Vertragsdauer machte der Klub keine Angaben.

"Wir sind davon überzeugt, dass wir mit ihm als neuem Trainer, seiner weitreichenden Erfahrung als Bundesligaspieler und der nachweislich guten Arbeit bei den bisherigen Trainerstationen unsere Mannschaft zurück in die Spur bringen werden", sagte König. Lottner trainierte zuletzt bis Ende 2019 den Regionalligisten 1. FC Saarbrücken.

"Nach der Freistellung von Sebastian Abt haben wir in den vergangenen Tagen eine Liste mit möglichen Nachfolgern erstellt und viele Gespräche geführt", wird Sebastian König, der sportliche Leiter der Cottbuser, in der Mitteilung zitiert. Lottner habe sich dabei zum Wunschkandidaten entwickelt.

Die Aufgaben sind dabei direkt große: Der ehemalige Bundesligist aus der Lausitz belegt - als Aufstiegsanwärter in die Saison gestartet - mit nur drei Punkten aus den ersten fünf Saisonspielen in der Regionalliga Nordost den vorletzten Platz.

Lottner verweist jedoch vor allem auf die Potenziale. "Das Gesamtpaket mit den Voraussetzungen und sehr guten Bedingungen in Cottbus haben überzeugt. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, besonders darauf am Montag die Mannschaft und das Funktionsteam kennenzulernen und dann können wir an die Arbeit gehen", sagte er. Unterstützen wird ihn Tim Kruse. Er wird - wie schon unter Sebastian Abt - als Co-Trainer fungieren.