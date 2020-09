Bild: rbb

Regionalliga Nordost - Viktoria 1889 empfängt Altglienicke: Top-Starter mit Vorgeschichte

02.09.20 | 11:55 Uhr

Es ist das Spitzenspiel am vierten Spieltag der Regionalliga Nordost: Viktoria 1889 trifft am Mittwochabend auf die VSG Altglienicke. Beide Teams haben bislang in der Liga nur gewonnen. Der Zweite empfängt den Ersten - und will anders abliefern als noch im Pokal. rbb|24 überträgt das Spiel am Mittwoch ab 18:55 Uhr live im Stream.

Die Erinnerungen der beiden Teams aneinander sind noch frisch. Nicht einmal zwei Wochen ist es her, da standen sie sich im Finale des Landespokals gegenüber, und es wurde deutlich, ja demütigend: Mit 6:0 schoss die VSG Altglienicke Viktoria 1889 aus dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und sicherte sich so den ersten Pokalsieg der Vereinsgeschichte.

Neuverpflichtung Viktoria 1889 hat sich hochkarätig verstärkt. Der Klub verpflichtete am Mittwoch Mittelfeldspieler Bernd Nehrig vom Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Der 33 Jahre alte letztjährige Kapitän der Niedersachsen unterschrieb einen Vertrag bis Ende Juni 2022. Nehrig, der in seiner bisherigen Karriere 27 Bundesliga-Spiele, 259 Zweitliga-Spiele und 32 Drittliga-Spiele sowie 19 Partien im DFB-Pokal bestritten hat, ist gegen Altglienicke noch nicht dabei und wird im Verlauf der Woche das Training bei Viktoria aufnehmen.

Am Mittwochabend (ab 18:55 Uhr live im Stream auf rbb|24) hat Viktoria nun im heimischen Stadion Lichterfelde die schnelle Chance auf eine Revanche. Dieses Mal geht es um Punkte in der Regionalliga Nordost. Und während das Ergebnis aus dem Pokal eine klare Angelegenheit vermuten lässt, ist die Lage in der Liga eine andere. Mit je drei Siegen aus drei Spielen marschieren beide Klubs vorweg. Es ist das absolute Top-Duell des Spieltags.

Viktoria hat Pokalduell abgehakt

Das frustrierende Pokal-Erlebnis spielt da - glaubt man Viktoria-Trainer Benedetto Muzzicato - keine Rolle mehr. "Die Liga hat nichts mit dem Pokal zu tun", wird der 41-Jährige auf der Webseite des Klubs zitiert [viktoria.berlin]. Und in der Regionalliga Nordost könnte die Brust der Himmelblauen breiter kaum sein. Die vor dem Start hoch gehandelten Teams aus Cottbus und Chemnitz hat Viktoria 1889 bereits auswärts besiegt - dazu gab es einen Heimsieg gegen Rathenow. "Nach dem Saisonstart herrscht natürlich eine gute Stimmung im Team. Die Jungs wissen, was sie können, sind fit. Das wird ein sehr gutes Spiel", sagt Muzzicato. Der Tabelle selbst will er vor dem Duell Erster gegen Zweiter jedoch keinen zu großen Wert beimessen. Sie habe "am vierten Spieltag noch keine Aussagekraft", sagt er Trainer - aber er betont auch: "Entscheidend ist, dass zwei sehr gute Mannschaften aufeinandertreffen. Das wäre bei jeder Tabellenkonstellation ein Topspiel."

Spitzenteam gegen Geheimfavorit

Dass beide Teams an die Tabellenspitze gestürmt sind, ist keine Überrschung. Die VSG Altglienicke - gestartet mit Siegen gegen Tennis Borussia, Lichtenberg und Meuselwitz - gilt als einer der großen Favoriten auf den Aufstieg, der in dieser Saison für den Meister sogar ohne den Umweg über die Relegation möglich ist. Schon in der vergangenen Spielzeit lagen sie beim coronabedingten Abbruch auf Platz eins. Nur die Anwendung der Quotientenregel sorgte dafür, dass Lok Leipzig anstelle des Klubs aus Treptow-Köpenick in die Relegation durfte. Viktoria 1889 - Achter der Vorsaison - gilt derweil als einer der Geheimfavoriten. "Wir wollen keine gute, sondern eine sensationelle Saison spielen", ließ sich Trainer Benedetto Muzzicato vor der Saison auf der Vereinsseite zitieren [viktoria-berlin.de]. Der Auftakt hätte - den Pokal ausgenommen - besser nicht laufen können. Nun wartet eine weitere große Bewährungsprobe.

