Nach Trainer-Entlassung in Cottbus - Wie weiter nach dem Energie-Beben?

01.09.20 | 15:26 Uhr

Nach nur acht Spielen beendete Energie Cottbus das Experiment mit Trainer Sebastian Abt. Die Idee, den langjährigen Nachwuchscoach zum Chef der Profimannschaft zu befördern, ist gescheitert. Die Suche nach einem Nachfolger läuft. Von Andreas Friebel

Nicht reden, sondern Taten sprechen lassen! So lässt sich wohl am ehesten die kurzfristige Absage der sonst üblichen Pressekonferenz vor Spielen von Energie Cottbus erklären. Eigentlich war geplant, dass am Dienstagmittag Interims-Trainer Tim Kruse und ein Spieler Fragen rund um das Auswärtsspiel in Auerbach beantworten (Anpfiff Mittwoch um 19 Uhr). Die Presserunde wurde jedoch gestrichen. Wirklich neue Erkenntnisse hätte es wahrscheinlich sowieso nicht gegeben. Denn die aktuelle Lage bei den Cottbusern ist eindeutig: Sie ist prekär!

Trainerwechsel alternativlos

Drei Spiele, drei Niederlagen - der Trainerwechsel war alternativlos. Denn das Team präsentierte sich zuletzt, abgesehen von der Torwartposition, in allen Bereichen schwach. Die Abwehr anfällig, das Mittelfeld ohne Ideen und die Stürmer haben kaum Chancen sich in Szene zu setzten. So spielt keine Topmannschaft - und die wollten die Lausitzer vor der Saison sein. "So schnell, wie es jetzt in die eine Richtung geht, kann es dann in die andere gehen. Bei noch ausstehenden 35 Spielen kann man noch an alles glauben, aber das darf jetzt nicht im Vordergrund stehen. Im Vordergrund muss stehen, dass wir drei Punkte holen und überhaupt nicht auf die Tabelle schauen", beschreibt Sportdirektor Sebastian König die aktuelle Lage.

Ex-Kicker Vragel da Silva wird es nicht

König hat den Auftrag, einen neuen Trainer zu finden, der "Stallgeruch" und "Erfahrung im Männerbereich" hat. Namen möglicher Kandidaten geistern seit Sonntag durch die Lausitz. Und der Erste kann man schon wieder von der Liste gestrichen werden. Ex-Energie-Profi Vragel da Silva wird es definitiv nicht. "Energie Cottbus ist für mich immer interessant, aber aktuell kein Thema", so der Trainer von Brandenburg-Ligist Grün-Weiß Lübben. Da Silva hat nämlich auch noch eine unbefristete Festanstellung als Sportlehrer in einer Schule in Finsterwalde. "Das möchte ich nicht aufgeben. Im Profifußball geht es manchmal schnell. Da hast du eine große Vision und nach drei Spielen bist du entlassen. Das Risiko ist mir momentan zu groß." Auch der Name von Ex-Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz wird in Fankreisen hoch gehandelt. Seinem Abschied kurz vor Weihnachten ging ein heftiger Streit mit der Klubspitze voraus. Ein erneutes Comeback scheint praktisch ausgeschlossen. Auf eine rbb-Anfrage reagierte Wollitz nicht.

Energie Cottbus zieht nach wie vor

Konkrete Namen, mit denen Cottbus verhandelt, gibt es derzeit nicht. In der Lausitzer Rundschau sprach Sportdirektor König davon, dass "wir seit Sonntag eine Vielzahl von Bewerbungen bekommen. Es gibt viele gute Fußball-Lehrer auf dem Markt. Man erkennt, dass Energie noch eine lukrative Adresse ist." Allerdings eine Adresse, die finanziell schon mal besser dastand. Zuletzt hat die Corona-Krise dem Klub deutlich zugesetzt. Statt im Schnitt 6.500 Fans, sind aktuell gerade einmal rund 800 Zuschauer im Stadion der Freundschaft erlaubt.

Kruse muss gegen den Angstgegner ran

Spätestens in drei Wochen soll ein Nachfolger für Sebastian Abt gefunden sein. Wahrscheinlich geht es schneller. Bis zum Spiel in Auerbach wird der Neue aber noch nicht da sein. Die Verantwortung für die Mannschaft trägt dort Co-Trainer Tim Kruse. Der 37-Jährige beendete im Sommer 2019, nach dem erneuten Abstieg in die Regionalliga, seine sportliche Karriere. Danach arbeitete Kruse als Video-Trainer für den FC Energie und seit Januar als Co-Trainer der Lausitzer. Das Auswärtsspiel in Auerbach wird Kruses Debüt als Chefcoach. Allerdings droht diese Aufgabe unangenehm zu werden. Denn die Vogtländer haben sich zuletzt als Angstgegner von Energie entwickelt. In der vergangenen Saison setzte es zwei Niederlagen (1:4 und 2:3). Nicht umsonst sprach der Cottbuser Stürmer Felix Brügmann schon vor zwei Wochen davon, "auch mit Auerbach noch eine Rechnung offen zu haben." Ob diese beglichen werden kann, wird sich zeigen. Aber bei Cottbus lautet ja in dieser Woche das Motto: Nicht reden, sondern Taten sprechen lassen! Eine Pressekonferenz soll es trotzdem bald wieder geben. Am Freitagmittag vor dem Heimspiel gegen Halberstadt.

