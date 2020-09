Bild: imago images/ULMER/Contrast

Zwischen Hertha und U21-Nationalmannschaft - Der Rollentausch des Arne Maier

01.09.20 | 18:24 Uhr

Arne Maier gibt sein Comeback in der deutschen U21-Nationalmannschaft. Für den Hertha-Profi ist jeder Einsatz unter Bundestrainer Stefan Kuntz ein Rollentausch: vom im Verein oft kritisierten Hoffnungsträger zur Schlüsselfigur. Von Uri Zahavi



Arne Maier ist 21 Jahre alt. Damit gilt der gemeine Profi-Fußballer in Deutschland noch immer als Talent. Auch bei seinem Verein Hertha BSC ist das der Fall. Trotzdem hat dieser Arne Maier bereits 56 Bundesliga-Spiele absolviert. Das verführt Fans, Journalisten und andere Experten gerne und schnell dazu, ihn als erfahrenen alten Hasen im Business zu betrachten. Jedes schwächere Spiel fliegt dem defensiven Mittelfeldmann um die Ohren - als müsse er, mit seiner für sein Alter erheblichen Erfahrung, über so etwas Trivialem wie Leistungsschwankungen stehen.

Doch Arne Maier ist kein Bundesliga-Routinier. Arne Maier ist immer noch ein Nachwuchstalent, das sich außergewöhnlich früh im Profi-Fußball durchgesetzt hat. Höher, schneller, weiter - die Marschroute im Fußballgeschäft wird in modernen Zeiten von dem Adjektiv "jünger" komplettiert. Zeit für Entwicklung und vor allem für Fehler bleibt nur noch selten.

Der Schlüsselspieler soll die Auswahl führen

Arne Maier hat es in jungen Jahren schon weit gebracht. Gewürdigt wird das in der Hauptstadt nur noch selten. Zugegeben, die abgelaufene Spielzeit verlief für den verletzungsanfälligen Mittelfeldstrategen enttäuschend. Nur 14 Einsätze, Verbannung auf die Bank und Vertrauensentzug von so gut wie allen Berliner Trainern in der ersten Saison nach Pal Dardai. Und dann brach aufgrund von Verletzungen auch noch Arne Maiers Wohlfühloase weg. Denn alle paar Monate darf Maier die Rolle tauschen. Nämlich immer dann, wenn Stefan Kuntz, seines Zeichens Nationaltrainer der deutschen U21-Nationalmannschaft anruft. Wenn der Name des Saarländers auf Maiers Handy-Display auftaucht, dann weiß der Herthaner: Er darf die schwerwiegende Bürde des ständig unter Beobachtung stehenden, sich immer beweisen müssenden Hertha-Hoffnungsträgers abstreifen und in die Rolle des erfahrenen, gesetzten Drahtziehers im Mittelfeld schlüpfen. Mit acht Einsätzen in der deutschen U21 ist Maier in der Auswahl tatsächlich der Routinier des Teams. "Arne ist für uns extrem wichtig", betont Nationalcoach Kuntz in einer Medienrunde vor den nun anstehenden Partien (am 03.09. gegen Moldau und am 08.09. gegen Belgien), "allein seine Präsenz und seine Art Fußball zu spielen. Ich erwarte von ihm, dass er die Mannschaft führt." Vor kurzem bezeichnete Kuntz Arne Maier als Schlüsselspieler - Balsam auf die oft kritisierte Seele.

Kuntz gibt Maier das, was ihm in Berlin fehlt

Der Nationalcoach bemüht und sorgt sich um seine rechte Hand auf dem Feld. Maier sei ein Spieler, "der in der Schaltzentrale den Matchplan umsetzt." Als einer von wenigen im aktuellen Kader war Maier bereits bei der U21-EM im vergangenen Jahr dabei, bei der Deutschland Vize-Europameister wurde. Eine entscheidende Rolle spielte er dabei jedoch nicht. So richtig bergauf ging es auch im Anschluss nicht. Maiers Verletzungsmisere führte zu einer einjährigen Abstinenz im Kader, doch gerade deshalb suchte Stefan Kuntz die Nähe zum Spieler und dessen aktuellen Trainerteam. "Ich war in Berlin, habe Bruno Labbadia und Michael Preetz getroffen und mir ein Testspiel von Arne angeschaut. Ich habe sehr gute Rückmeldungen bekommen, auch was den körperlichen Zustand angeht." 45 Minuten beobachtete Kuntz Maier auf dem Platz gegen Viktoria Köln, weitere dreißig sprach er im Anschluss mit ihm auf der Tribüne.

Es ist eben jenes Vertrauen, jenes Bemühen eines Trainers, was Arne Maier lange in Berlin fehlte - so sehr, dass der Rechtsfuß versuchte, unter Jürgen Klinsmann einen Vereinswechsel zu forcieren. Er sähe seine Zukunft nicht mehr in Berlin, sagte Maier damals der "Bild-"Zeitung. Statt ihn zu stärken, habe man mit den Verpflichtungen von Santiago Ascacibar und Lucas Tousart gezeigt, dass man nicht mehr mit ihm plane. Die Zeit des vielversprechenden Eigengewächses, auf dem so viele Vereins- und Fan-Hoffnungen ruhten, schien unschön zu Ende zu gehen.



"Arne arbeitet gut"

Doch, wie sagt man so schön, Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Acht Monate später scheint die Welt anders auszusehen. Ascacibar wird Hertha aufgrund von Mittelfuß-Problemen wochenlang fehlen, eine Chance für Arne Maier, sich in den Vordergrund zu spielen. Die Möglichkeit scheint er in der Vorbereitung nun zu nutzen. "Arne war zwei Mal länger verletzt und hat ein Stückweit den Anschluss verloren. Das ist nicht immer sofort aufzuholen. Man kann sagen, dass er gut arbeitet und er in einer ordentlichen körperlichen Verfassung ist", gibt Trainer Bruno Labbadia aktuelle Eindrücke.

"Er muss jetzt eine gewisse Frische bekomme", führt Labbadia weiter aus. "Deshalb habe ich mich auch länger mit Stefan Kuntz unterhalten. Wir haben offen darüber diskutiert, ob es für Arne besser ist, in der Nationalelf zu spielen oder bei uns zu trainieren. Mit der Nationalmannschaft mitzufahren, ohne zu spielen, war keine Alternative." Heißt also: Arne Maier darf sein Comeback geben. Aus seiner Wohlfühloase soll der U21-Routinier dann bestenfalls auch gleich mehr als nur positive Gefühle mitbringen.

