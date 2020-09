"Das Problem zwischen uns ist beidseitig ein FIFA-Fall geworden", sagte Fenerbahce-Vorstandsmitglied Alper Pirsen dem Portal "transfermarkt.de". "Wir müssen die Rechte unseres Vereins bis zum Schluss verteidigen. Und dies wird auch so sein", erklärte er weiter. Der Verein fordere daher die Summe "in Höhe von 18 Millionen Euro vom Spieler als Schadensersatz".

Erst am Dienstag hatte Kruse auf seinen Social Media-Kanälen verbreitet, dass die Spielberechtigung nach seinem Wechsel zum 1. FC Union Berlin nun vorliegt. "Von der DFL an Union Berlin und mich - kann los gehen, Euer Max", schrieb Kruse beim Kurznachrichtendienst Twitter zu einem Foto der DFL-Mitteilung. Auch der Verein bestätigte die erhaltene Spielberechtigung.

Kruse war bereits am 7. August bei den Eisernen als Neuzugang präsentiert worden. Aktuell laboriert er noch an den Folgen einer Sprunggelenkverletzung. Union startet am zweiten September-Wochenende im DFB-Pokal beim Karlsruher SC in die neue Spielzeit. Am 19. September kommt der FC Augsburg zum Bundesliga-Auftakt ins Stadion An der Alten Försterei.