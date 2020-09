Es ist das Spitzenspiel am vierten Spieltag der Regionalliga Nordost: Viktoria 1889 trifft am Mittwochabend auf die VSG Altglienicke. Beide Teams haben bislang in der Liga nur gewonnen. Der Zweite empfängt den Ersten - und will anders abliefern als noch im Pokal.

rbb|24 überträgt das Spiel am Mittwoch ab 18:55 Uhr live im Stream.