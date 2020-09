Füchse ziehen in Gruppenphase der European League ein

Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat trotz erheblicher Personalprobleme die Gruppenphase in der European League erreicht. Am Dienstag schlugen die Berliner im Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde den ungarischen Vertreter Gyöngyös deutlich mit 36:24 (17:12). Bester Berliner Werfer vor 500 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war Hans Lindberg mit sechs Toren. Bereits das Hinspiel hatten die Füchse 25:23 gewonnen.

Trainer Jaron Siewert musste erneut auf das Sextett Fabian Wiede, Jacob Holm, Frederik Simak, Johan Koch, Milos Vujovic und Mattias Zachrisson verzichten. Kurzfristig fielen auch noch Abwehrchef Jakov Gojun und Simon Ernst aus. Laut Vereinsangaben mit muskulären Problemen. Die Berliner hatten nach einer schnellen 2:0-Führung aber Probleme ihren Rhythmus zu finden.