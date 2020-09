Die Füchse Berlin haben ihre Generalprobe vor dem Pflichtspielstart trotz ordentlicher Leistung knapp verloren. Am Samstag unterlag der Handball-Bundesligist in einem Testspiel dem deutschen Meister THW Kiel mit 25:26 (12:13). Bester Berliner Werfer vor 450 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war Kreisläufer Mijajlo Marsenic mit sechs Toren.

In der Partie gab Simon Ernst nach elfmonatiger Verletzungspause unter großem Applaus sein Comeback. Im Oktober vergangenen Jahres hatte sich der Nationalspieler zum dritten Mal das Kreuzband gerissen. Verzichten musste Trainer Jaron Siewert auf die verletzten Mattias Zachrisson, Fabian Wiede, Milos Vujovic und Frederik Simak. Zudem fiel kurzfristig noch Spielmacher Jacob Holm aus. Dafür war Keeper Dejan Milosavljev wieder mit dabei.

Nach der Pause gingen die Berliner sogar erstmalig selbst mit zwei Toren in Führung (16:14). Doch Siewert wechselte viel durch - und so nahm die Konzentration etwas ab. Die Füchse machten zu viele Fehler und scheiterten immer wieder an Kiels Keeper Niklas Landin.

Am 22. September starten die Berliner in der zweiten Qualifikationsrunde der European League zum Hinspiel beim ungarischen Vertreter Gyöngyös in die Pflichtspiel-Saison.