Damit ist Schmidt nun der neue Vorgesetzte von Ingo Schiller und Michael Preetz, die beide Geschäftsführer ihrer jeweiligen Vereiche Finanzen und Sport bleiben. Einen Vorsitzenden der Geschäftsführung gab es laut Organigramm bislang nicht, auf der Homepage des Vereins wurden Michael Preetz und Ingo Schiller bislang als gleichberechtigte Geschäftsführer ihrer Bereiche gelistet.

"Unser Ziel war es, den in den vergangenen Jahren stetig wachsenden Anforderungen in einem Bundesliga-Verein als Wirtschaftsunternehmen Rechnung zu tragen und die Geschäftsführung zu erweitern", wird Hertha-Präsident Werner Gegenbauer in der Vereinsmitteilung zitiert. Der Aufsichtsratsvorsitzende Torsten-Jörn Klein hob auch Schmidts Rolle in der Task Force der Deutschen Fußball Liga zum Thema "Zukunft Profifußball" hervor. Man habe mit Schmidt einen "erfahrenen, entscheidungsstarken und teamorientierten Manager" bekommen, der über ein "starkes Netzwerk" verfüge.