Auch wenn beim Gastspiel von Hertha BSC in Braunschweig in der ersten Pokalrunde keine Gästefans erlaubt sind, könnte Offensivspieler Mateus Cunha den daheimgebliebenen Herthanern in der 87. Minute nicht näher sein. Voller Wut kehrt er dem Ball den Rücken zu, gestikuliert wild und schreit seinen Ärger in die Luft. In einem frustrierenden Spiel liegen die Berliner gegen den Zweitligisten mit 5-4 zurück.

Zur Verzweiflung von Cunha, der auch an Franz Beckenbauers 75. Geburtstag beweist, warum er für viele Blau-Weiße Herthas "Lichtgestalt" ist. Der Brasilianer sucht am Freitag von Anfang das Eins-gegen-Eins und schießt aus allen Lagen. Er ist der Fixpunkt in Herthas ersatzgeschwächter Offensive. Mit einem Tor und einer Vorlage nach tollem Dribbling gleicht Cunha zwei Braunschweiger Führungen aus. Weil die Defensive nach jedem Aufbäumen einen eklatanten Fehler fabriziert, hilft am Ende selbst das nicht, um die Blamage zum Pflichtspielauftakt zu vermeiden.