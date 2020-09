Der slowakische Nationalspieler war 2016 nach starken Leistungen bei der Europameisterschaft von Legia Warschau zu Hertha gewechselt. Eine größere Rolle spielte er erst in seiner zweiten und dritten Saison in Berlin. Insgesamt absolvierte der 25-jährige offensive Mittelfeldspieler 71 Spiele für Hertha und erzielte dabei 13 Tore.

"Ondrej hat in seiner Zeit bei uns einige wichtige Tore für Hertha BSC erzielt und so allen Herthanerinnen und Herthanern schöne Momente beschert. Dafür danken wir ihm herzlich und wünschen ihm bei seiner neuen Herausforderung in Köln alles Gute", kommentierte Herthas Geschäftsführer Sport Michael Preetz den Transfer. In der vergangenen Saison hatte Duda keine Rolle mehr bei Hertha gespielt und wurde in der Winterpause nach England zu Norwich City verliehen, jetzt verlässt er Berlin dauerhaft.