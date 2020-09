Es ist wohl der härteste Staffel-Wettkampf der Welt: der Dolomitenmann in Tirol. Pro Team treten ein Bergläufer, ein Paraglider, ein Kanute und ein Mountainbiker an. Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe suchte nach der Olympia-Verschiebung die Herausforderung. Von Jonas Schützeberg

"Seitdem ich heute morgen aufgestanden bin, zittern meine Hände", sagt Rauhe, während er mit einem Löffel in seiner Müslischale rührt. Auf einmal wird es laut über dem Campingplatz. "Das Schlimmste ist, ich weiß nicht genau, was passiert. Das kenne ich aus dem Kanurennsport gar nicht. Die Hubschrauber fliegen schon und meine Erwartung ist ziemlich hoch."

Vorher werden noch die Boote durchgemessen und verwogen, alles ist streng reglementiert. In der Zwischenzeit sind die Paraglider auf der Strecke, müssen die beste Thermik nutzen, um schnellstmöglich wieder hinunter nach Lienz zu fliegen und an die Kanuten zu übergeben.

Mit einem Kleinbus und den Kajaks auf dem Dach fährt die Gruppe die Drau flussaufwärts bis zum Start der Kanustrecke. Dort wartet das erste große Highlight. "Ach du scheiße, ist das hoch", sagt Rauhe an der Startrampe und blickt sieben Meter in die Tiefe. Mit einem Sprung beginnt der Parcours für die Paddler.

Dann ist auch Rauhe an der Reihe, im Startbereich wartet er auf seinen Teamkollegen. Grün leuchtet die Startnummer über seiner Schwimmweste, der Helm sitzt fest auf seinem Kopf. Er raut mit Kieselsteinen den Griff seines Paddels an, für den besseren Halt.

"Es fühlt sich an wie an einem WM-Finaltag, mein Puls ist jetzt schon bei 180. Das Schlimme ist, ich weiß nicht, wann es losgeht. Seit einer halben Stunde bin ich "on fire", aber genau das wollte ich. Ich wollte mich herausfordern, meine Arme fühlen sich jetzt schon an wie Pudding." Wenige Minuten später schlägt eine Hand auf seine Schulter - Staffelübergabe, es ist schon 12:30 Uhr.

Rauhe springt ins Boot und stürzt sich hinunter in die eiskalte Drau. Im Kanurennsport hat der 16-malige Weltmeister alles gewonnen. Im Wildwasser ist er unerfahren, mit den Stangen, den Toren und vor allem den Steinen, die unter den Wellen kaum zu sehen sind.