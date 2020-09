Am Ende einer schwierigen Saison wartet noch ein letztes Highlight: Beim 99. Istaf-Meeting im Berliner Olympiastadion am Sonntag möchte der deutsche Leichtathletikverband einen kleinen Schritt zurück zur Normalität machen. Von Lukas Scheid

"Da sind wir mit einem hellblauen Auge davongekommen. Es war ganz wichtig, dass unsere Sportart auch Krise kann", fasste DLV-Präsident Jürgen Kessing gegenüber der dpa die vergangenen Monate zusammen. Dass mit dem Internationlen Stadionfest (Istaf; Sonntag ab 16:30 Uhr im Livestream auf sportschau.de) eines der Saison-Highlights nun tatsächlich stattfinden kann, sei vor allem einem unermüdlichen Organisationsteam geschuldet, betonte Meeting-Direktor Martin Seeber bei der Pressekonferenz am Freitag. "Zu Beginn der Planung war nicht klar, welche Athleten in diesem schwierigen Jahr, zumal nach der Olympia-Verschiebung, überhaupt eine Saison absolvieren wollen oder können", sagte er weiter. Das Ziel sei, "ein Leuchtturm für die Leichtathletik zu sein". Und so werden am Sonntag internationale Größen der Leichtathletik im Olympiastadion im Starterfeld stehen.