Mit 87,26 Metern kam er dabei allerdings nicht an die Fabel-Weite heran, die ihm vor einer Woche im polnischen Chorzow gelungen war. Auf 97,76 Meter hatte er den Speer da geschleudert. Es war der zweitbeste Wurf der Geschichte. "Ich bin echt kaputt. Es waren jetzt zehn Wettkämpfe in sechs, sieben Wochen", sagte er nun - und: "Ich krieche ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Trotzdem nochmal 87 Meter zu werfen, war echt enorm."

Wie für Vetter bildete das Event in Berlin auch für viele weitere Athleten das Ende der Wettkampf-Saison. Doch nicht für alle lief es so rund wie für den Beinahe-Weltrekordler. Die Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo etwa musste sich mit dem zweiten Platz begnügen. Noch am Dienstag hatte die 26-Jährige in Dessau mit 7,03 Metern eine neue Weltjahresbestleistung aufgestellt - nun reichte es nur zu 6,77 Metern. "Das ist eine gute Leistung, obwohl ich schwer in den Wettkampf gekommen bin", sagte sie dennoch.

Nur knapp verpasste der zweimalige Weltmeister Karsten Warholm aus Norwegen einen neuen Weltrekord über 400 Meter Hürden. Der 24-Jährige gewann in 47,08 Sekunden überlegen vor Rasmus Mägi aus Estland (49,22) und David Kendziera aus den USA (50,28). Somit bleibt der älteste Lauf-Weltrekord bestehen. Der US-Amerikaner Kevin Young lief bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona in 46,78 Sekunden zur Goldmedaille.