Philipp Pflieger führt Marathon-Staffel an

Eigentlich sollten Spitzensportler und ambitionierte Hobbyläufer am letzen Septemberwochenende im Rahmen des Berlin-Marathon einmal mehr durch die Hauptstadt laufen und das besondere Flair dieses Rennens genießen.

Weil das wegen der Corona-Krise bekanntlich nicht geht, haben sich die Organisatoren eine Alternative überlegt. Jeder Interessierte kann stattdessen mithilfe einer eigens entwickelten App weltweit an dieser Veranstaltung teilnehmen - ganz gleich ob in Laufschuhen, Inlineskates oder per Handbike oder Rollstuhl.

Zudem versuchen zwei prominent besetzte Staffeln - ein Quartett von Läufern sowie ein Trio von Inlineskatern - den 2018 in Berlin aufgestellten Weltrekord von Eliud Kipchoge zu knacken. Der Kenianer kam seinerzeit nach 2:01:39 Stunden ins Ziel. Allerdings laufen respektive fahren die Athleten nicht quer durch die Stadt. Ihre Route führt stattdessen um die Siegessäule herum.

An diesem Donnerstag gab der Veranstalter SSC Events die Namen der Staffelteilnehmer bekannt.