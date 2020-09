Der Zeitfahrspezialist und Junioren-Radsportler des Jahres 2014 ist damit der erste deutsche Etappensieger in diesem Jahr beim bedeutendsten Radrennen der Welt. Zuletzt konnte mit John Degenkolb vor zwei Hagren ein deutscher Radprofi eine Tour-de-France-Etappe für sich entscheiden. Die Favoriten um Gelbträger Primoz Roglic erreichten mit großem Rückstand das Ziel.

"Ich fühle mich großartig. Es ist ein wunderbarer Tag für mich", sagte Kämna: "Es war von Beginn an ein Kampf, ich musste es allein zu Ende fahren. Am Ende bin ich All-in gegangen. Es ist auch für das Team eine große Erleichterung. Ich bin so froh, dass ich gewonnen habe."

Am Mittwoch wird die Tour mit der Königsetappe fortgesetzt. Am Ende des 170 Kilometer langen Teilstücks mit Start in Grenoble steht die Kletterpartie zum 2.304 Meter hohen Col de la Loze an. Der Anstieg der höchsten Kategorie weist auf 21,5 Kilometern eine durchschnittliche Steigung von 7,8 Prozent auf und bildet das Dach der Tour.