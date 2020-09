Der Berliner Maximilian Schachmann hat auf der 12. Etappe der Tour de France einen großen Kampf geliefert - und musste sich am Ende doch knapp geschlagen geben. Nur knapp vier Wochen nach seinem Schlüsselbeinbruch landete der 26-Jährige in Sarran auf dem sechsten Platz. Dabei lag er am Donnerstag 52 Sekunden hinter dem Sieger Marc Hirschi aus dem Sunweb-Team, der sich als Solist den Erfolg auf dem längsten Abschnitt der Tour sicherte.

"Es war vom Start an der erste Tag, an dem ich gedacht habe: 'Okay, so ein Bein hatte ich schon lange nicht mehr.' Ich habe alles probiert", sagte Schachmann nach dem Rennen im ARD-Interview. Der Berliner war Teil einer Ausreißergruppe und musste Hirschi schließlich am letzten Anstieg ziehen lassen.

"Der Berg war extrem schwer, das wusste ich vorher schon. Marc Hirschi war da nicht der perfekte Mann in der Gruppe. Die zehn Kilo Gewichtsunterschied bei 14 Prozent Steigung kann ich dann doch nicht wegschummeln", sagte der 26-Jährige.