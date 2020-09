Der Landessportbund Berlin (LSB) will mit einem neu eingeführten Kinderschutzsiegel gegen die Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Sport vorgehen. Wir wollen, dass noch mehr Sportvereine Verantwortung für den Kinderschutz übernehmen", sagte LSB-Präsident Thomas Härtel am Montag bei einer Pressekonferenz in der Gerhard-Schlegel-Sportschule in Schöneberg, "zugleich wollen wir für mehr Transparenz für Eltern, Mitglieder und die Öffentlichkeit sorgen und Vertrauen schaffen."



"Wir bieten unseren Verbänden und Vereinen seit mehreren Jahren präventive Maßnahmen, Schulungen und Beratungen an", so Härtel weiter. "Nun erweitern wir unser Engagement und haben ein Kinderschutzsiegel entwickelt, das wir nach bestimmten Kriterien vergeben werden."