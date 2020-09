Der Berliner Radprofi Maximilian Schachmann hat am Freitag auf der 13. Etappe der Tour de France den Tagessieg knapp verpasst. Der 26-Jährige vom deutschen Team Bora-hansgrohe belegte nach langer Solo-Fahrt bei der Bergankunft in Puy Mary Rang drei.

Kurz vor dem Ziel wurde Schachmann noch von seinem Teamkollegen Lennard Kämna und dem Etappensieger Daniel Martinez aus Kolumbien abgefangen. Der Bremer Kämna wurde in seiner Jugend für drei Jahre beim RSC Cottbus und an der Lausitzer Sportschule ausgebildet.

Bereits am Vortag war Schachmann nach starker Leistung als Sechster in die Top-Ten gefahren. In der Gesamtwertung verteidigte der Slowene Primoz Roglic sein Gelbes Trikot vor dem Kolumbianer Egan Bernal.