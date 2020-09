Der Kampf ums gelbe Trikot bestimmt die Tour de France. Ein Rechenspiel mit Zeitbonifikationen und wahren Schlachten in den Bergen. Doch die Tour zeigt auch kleine Helden wie Roger Kluge, der eine ganz spezielle Wertung anführt. Von Jonas Schützeberg

In "l'Autobus" rollte er ins Ziel, knapp vor dem Besenwagen. Kurzes Abklatschen mit den Team-Kollegen, Roger Kluge konnte durchatmen am Ende der 18. Etappe. Er sah erleichtert aus. Viel hat Kluge in den Alpen für Caleb Ewan gearbeitet, den Topsprinter seines Teams, der schon zwei Siege einfahren konnte.

Bei der letzten schweren Bergetappe kam Kluge 00:31:32 nach dem Sieger im "Gruppetto" der Sprinter ins Ziel. Trotzdem oder gerade deshalb bleibt der Eisenhüttenstädter in seiner Wertung vorn - besser gesagt ganz hinten, denn er ist 149. der Gesamtwertung der Tour und damit Letzter.