Am Wochenende steigen die Vorläufe zum 125. Deutschen Traber-Derby in Berlin-Mariendorf. Seit 1952 ist die Bahn dort ständiger Austragungsort - heißt: Mariendorf hat schon ein ganzes Stückchen Traber-Geschichte erlebt. Ein Mann kennt sich dabei bestens aus.

Insgesamt gibt es in den kommenden zwei Wochen fünf Renntage - den 5. und 6. sowie den 18., 19. und 20. September. Am ersten Wochenende beginnt das Programm auf der Rennbahn um 12:30 Uhr. Bis zu 5.000 Zuschauer können in Mariendorf - gemäß der Berliner Infektionsschutzverordnung - mit dabei sein. Tickets können und sollen online erworben werden [ticket.rennbahn-berlin.de] . Auch vor Ort wird es jedoch Karten geben.

Das ist auch nicht anders, wenn es um das Deutsche Traber-Derby geht. Zum 125. Mal wird das in diesem Jahr ausgetragen. Am Wochenende starten die Vorläufe. Und das - natürlich - auf der kurz vor dem Ersten Weltkrieg gegründeten Anlage im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Schon seit 1952 ist die Bahn im Berliner Süden ständiger Austragungsort des bedeutendsten Trabrennens hierzulande. Und Lingk hat mehr als die Hälfte dieser Zeit miterlebt.

Auf einen Heim-Erfolg warten die Traber-Fans in der Hauptstadt derweil schon 32 Jahre. 1988 war es, als es den "letzten echten Berliner Sieg" gab, wie Lingk berichtet: "Berliner Pferd, Berliner Trainer, Berliner Fahrer". Gottlieb Jauß - 1999 auf dem Weg von der Rennbahn in Mariendorf zu seinem Gestüt mit nur 56 Jahren bei einem Verkehrsunfalls verstorben - sorgte damals für kolossalen Jubel. "Es war einfach unglaublich. Ich muss zugeben, ich habe zusammen mit meinen Freunden geweint", erzäählt Lingk. "Der Jubel war unbeschreiblich."

"Das erste Mal war ich 1981 in Mariendorf und habe den Derbysieg von Heinz Wewering gesehen", erzählt er. Es war der erste für die Trabrennsport-Legende aus dem Münsteraner Umland - acht Längen lag er vor der Konkurrenz. Sieben weitere Triumphe sollten bislang folgen für den Mann, der meist unter dem Druck stand, Topfavorit zu sein - ihm aber in aller Regel trotzte. "Ich habe das Rennen total in Erinnerung. So als wäre es gestern gewesen. Schon beim Aufwärmen des Pferdes haben 30.000 Zuschauer Wewering so zugejubelt, dass er in alle Richtungen gegrüßt hat."

Doch es sind nicht nur die Fahrer, die ihre Spuren in der Traber-Historie hinterlassen haben, sondern vor allem die vierbeinigen Cracks. So wie Abano As, "das beste deutsche Pferd, das ich je gesehen habe". Vor zwanzig Jahren gewann der Hengst das 105. Traber-Derby. Im Sulky saß der Niederländer Peter Strooper. Drei Jahre später siegte eben jener Abano As im Hippodrome de Vicennes in Paris beim Prix d'Amérique, dem berühmtesten Rennen, das der Trabrennsport zu bieten hat. "Er war unglaublich. Er war kaum zu bändigen. Für die Fahrer war das eine ausgesprochene Herausforderung. Als ich das Pferd das erste Mal gesehen habe und Fotos von ihm gemacht habe, wusste ich sofort: 'Den kann keiner schlagen'".

Es sind diese Geschichten, die die Veranstaltung in Mariadorf prägen. 2020 könnte iene weiter hinzukommen - und sich für Heiko Lingk ein Kreis schließen. 39 Jahre nach seinem ersten Derby auf der Trabrennbahn in Mariendorf ist auch der damalige Sieger Heinz Wewering wieder dabei. Inzwischen ist er 70 Jahre alt - und bringt mal wieder einen chancenreichen Kandidaten an den Start. Mit Keytothehill könnte ihm tatsächlich sein neunter Triumph gelingen. "Es ist natürlich schwierig. Man kennt viele Fahrer und drückt allen die Daumen", sagt Lingk.