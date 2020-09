Die Potsdamer Triathletin Laura Lindemann hat bei der Sprint-WM in Hamburg Platz drei belegt. Die viermalige deutsche Meisterin musste sich am Samstag nach 750 Metern Schwimmen, 18,9 Kilometern auf dem Rad sowie fünf auf der Laufstrecke nur der Britin Georgia Taylor-Brown und Flora Duffy von den Bermudas geschlagen geben. Sie lag 24 Sekunden hinter der Siegerin.

"Ich bin echt froh, dass eine Medaille rausgekommen ist. Das Rennen war echt hart", sagte Lindemann in der ARD. Die 24-Jährige hatte beim Wechsel vom Rad auf die Laufstrecke Probleme beim Anziehen des linken Schuhs und ging lediglich als Elfte auf die Strecke. "Ich war richtig sauer in dem Moment, meine Hände waren so kalt und meine Füße auch, da habe ich noch ein paar Sekunden verloren", so Lindemann, die am Sonntag noch in der Mixed-Team-WM (13.30/ZDF) antritt.

Ohne Medaillen-Chance waren die deutschen Männer. Der in Alicante lebende Lasse Lührs kam als bester Starter der Deutschen Triathlon Union auf Platz zwölf. Weltmeister wurde wie bereits im Vorjahr Vincent Luis. Der Franzose setzte sich knapp vor den Portugiesen Vasco Vilaca und seinem Landsmann Léo Bergere durch.