Erneutes Duell am Samstag

Volleyball-Bundesligist BR Volleys hat sich im Berlin-Brandenburger-Testspiel gegen die Netzhoppers KW durchgesetzt. Die Berliner besiegten die Brandenburger am Freitagabend souverän mit 3:1 (25:20, 24:26, 25:16, 25:21).

In der Landkost-Arena von Bestensee bekamen die Volleys nur im zweiten Satz Probleme. Da lagen sie bei der zweiten Technischen Auszeit schon 6:16 zurück, zwangen den Gegner dank couragierter Aufholjagd aber immerhin noch in die Satzverlängerung.



Bei den BR Volleys überzeugte einmal mehr Neuzugang Timothee Carle. Der französische Nationalspieler war mit 14 Punkten auch der erfolgreichste Angreifer bei den Berlinern. Cody Kessel steuerte zwölf Punkte zum Sieg bei. Volleys-Trainer Cedric Enard verzichtete weitgehend auf seinen Stammzuspieler Sergej Grankin, an seiner Stelle führte der Franzose Pierre Pujol Regie.