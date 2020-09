6:9 in Spiel zwei gegen Waspo

Die Wasserfreunde Spandau haben auch das zweite Finalspiel um den Titel in der Wasserball-Bundesliga verloren. Drei Tage nach der 8:10-Auftaktpleite bei Waspo Hannover unterlag der Rekordchampion dem ewigen Rivalen aus Niedersachsen am Samstagnachmittag in der Schwimmhalle Schöneberg mit 6:9 (1:3, 3:2, 0:2, 2:2).

Damit steht das Team um Kapitän Marko Stamm im dritten Spiel am Sonntag in Berlin (14 Uhr) nun unter Siegdruck, um den Titel nicht bereits den Hannoveranern überlassen zu müssen. Denn die Final-Serie wird im Best-of-Five-Modus ausgetragen, sprich: Die Mannschaft, die als erstes drei Partien gewinnt, kann über die Meisterschaft jubeln.