Alba Berlin durfte das erste Mal seit März vor eigenen Fans spielen - aber was die zugelassenen 700 Zuschauer am Freitag gegen den FC Bayern sehen konnten, entschädigte sie nicht für das lange Warten: Es wurde ein ernüchterndes 72:90. Von Sebastian Schneider

Der erste Eindruck ist dann einigermaßen unterwältigend, eine eigenartige Atmosphäre. 219 Tage haben die Berliner Fans kein Euroleague-Heimspiel in der Arena am Ostbahnhof mehr erleben dürfen und jetzt wo sie wieder da sind, wirkt die Halle noch riesenhafter als sie ohnehin immer war. Ist sie ausverkauft, kriegt Alba mit Hilfe 14.200 lärmender Menschen auch überlegene Feinde klein. Heute sind 700 da, mehr durften nicht hinein. Klatschpappen liegen bereit, Abstand gibt’s genug, nur Gesänge und Rufe sind verboten. Die meisten Blöcke hat man diskret unter dunklen Vorhängen verborgen.

Der Lichterklotz funkelt im Nieselregen, ab durch den Presseeingang: Die übliche Leibesvisitation, danach zur freundlichen Maskierten im blauen Alba-Shirt. Sie richtet eine Infrarotpistole auf die Besucherstirn: tadellose Temperatur. Man muss unterschreiben, dass man sich zuletzt nicht in einem Corona-Hotspot befand. Nachfrage: "Sind wir hier nicht schon ein Hotspot?". Eine Ampel ist rot: 56,4 Infektionen auf 100.000 Einwohner sind zuletzt verbürgt. Aber der Wohnort zähle nicht, sagt sie – nur ob man vorher in einem anderen Risikogebiet war, sei relevant. Okay. Durch die schwere Glastür, unter Belüftungsschächten hindurch, geht es in den Innenraum. Vom Fiebermessen bis zur Werbebande in 69 Schritten.

"Ich hab Langeweile, keiner hat mehr Bock auf kiffen, saufen, feiern", tönt Rapper Marteria aus dem Boxenwürfel an der Decke [youtube.com]. Am nächsten Abend gilt in Berlin ab 23 Uhr dann eine Sperrstunde, in der Hoffnung die Infektionszahlen wieder einzuhegen. Bevor sie auf's Parkett spurten und sich warmmachen, kann man die Alba-Spieler schon aus den Katakomben brüllen hören. Sie sind Meister und Pokalsieger und die Bayern plötzlich nur noch Herausforderer. "Dieses Jahr sind wir die Jäger. Mal sehen, was dabei herauskommt“, sagte Münchens Manager vor dem Gastspiel an der Spree und man kann diese ungewohnten Worte so interpretieren: Nur der Titel steht zur Debatte.

Die Münchner tun bei der vorbereitenden Gymnastik wie üblich so, als würden sie das Drumherum gar nicht bemerken. Aber ihre kurzen Blicke auf die gelb gesprenkelten Ränge verraten, dass es auch für sie ein lange vermisstes Gefühl ist. Der deutsche Nationalspieler Paul Zipser, der schon oft hier aufgedribbelt hat, guckt sich in der Weite um und muss kurz lachen. Das Fingerhakeln am Freitag ist Albas erstes von neun möglichen Zusammentreffen mit den Bayern in dieser Saison – aber andererseits: Guckt man sich die Corona-Zahlen momentan in Europa an - wer könnte da schon sagen, ob es wirklich dazu kommt?

In München, unter der Regentschaft des Herrn Ministerpräsidenten Markus Söder, sind aktive Schlachtenbummler momentan undenkbar. Die Euroleague-Profis werden alle drei Tage getestet. Würden die Berliner heute in München spielen, müssten sie ein negatives Ergebnis nachweisen - ansonsten gilt ein Beherbergungsverbot.