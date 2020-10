Im Achtelfinale des Brandenburger Landespokals tritt Energie Cottbus beim VfB Krieschow an. Was nach einer lösbaren Aufgabe klingt, hat es nicht nur sportlich in sich. Denn vor allem trifft die Mannschaft von Dirk Lottner am Samstag auf die eigene Vergangenheit.



rbb|24 überträgt das Spiel am Samstag ab 13:55 Uhr im Livestream