72:93-Pleite in der Euroleague

Drittes Spiel, dritte Niederlage: Alba Berlin tut sich in der Basketball-Euroleague weiter schwer. Gegen Anadolu Efes Istanbul verlor der deutsche Meister mit 72:93 (35:53). Das türkische Top-Team nutzte die Abstimmungsprobleme der Albatrosse früh aus.

Alba Berlin wartet auch nach drei Spielen in der Königsklasse weiter auf den ersten Sieg. Die Hauptstadt-Basketballer unterlagen am Dienstagabend Anadolu Efes Istanbul um den früheren deutschen Nationalspieler Tibor Pleiß mit 72:93 (35:53). Zuvor hatte Alba bereits bei Maccabi Tel Aviv und gegen Bayern München verloren.

Die Berliner kamen nur äußerst schwer in die Partie. Während Anadolu Efes aus allen Lagen traf und traf und traf, landete bei Alba in den ersten fünf Minuten der Partie gerade einmal ein Dreier von Marcus Eriksson im Korb. Eine mickrige Ausbeute, die einen frühen zweistelligen Rückstand bedeutete (3:16). Auch gegen Istanbul zeigte sich von Beginn an: Es hakt noch gewaltig bei den Albatrossen.

Die Suche nach der basketballerischen Selbstverständlichkeit der Vorsaison dauert an. Verwunderlich ist das nicht, schließlich muss Alba zahlreiche neue Spieler integrieren. Doch das türkische Top-Team ließ den Hauptstadt-Klub erneut bitter spüren: Unter den Besten Europas gibt es kaum Zeit für die Mannschaft, nach dem Umbruch sich selbst zu finden. Ganz im Gegenteil: Anadolu Efes nutzte die vielen Abstimmungsprobleme und Ballverluste regelmäßig eiskalt aus.