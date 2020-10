Alba Berlin hat das erste Pflichtspiel der Saison verloren. Im Euroleague-Auswärtsspiel bei Maccabi Tel Aviv unterlagen die Berliner dabei mit 73:80 (29:19, 12:30, 17:18, 15:13). Das Spiel fand unter besonderen Bedingungen statt. Zuschauer waren in der Menora-Mivtachim-Arena aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen nicht zugelassen. Alba konnte angesichts des Lockdowns in Israel nur wegen einer Ausnahmegenehmigung anreisen. In der Euroleague werden alle Beteiligten alle drei Tage auf das neuartige Coronavirus getestet.

Die besonderen Umstände der Begegnung machten sich auch während des Spiels bemerkbar. Die Gastgeber, die zum erweiterten Favoritenkreis der Euroleague zählen, konnten wegen der Corona-Maßnahmen in Israel zuletzt gar nicht, beziehungsweise nur sehr eingeschränkt trainieren. Dementsprechend schwer fand die Mannschaft um den kurzfristig verpflichteten Dragan Bender, 2016 an vierter Stelle im NBA-Draft, in die Partie.

Dass die zweite Halbzeit dann einen Mittelweg bestritt, passte ins Bild des Abends. Immer wieder zeigte Alba, was bereits in den Härtetests gegen die griechische Topmannschaft von Olympiakos Piräus zu beobachten war: Die Berliner zeigten viele schnelle Passfolgen, erarbeiten sich eine Vielzahl an freien Würfen, diese vergaben sie dann aber zu oft.

So fanden im Verlauf der gesamten Partie nur 45,5 Prozent aller Zwei-Punkt-Würfe ihr Ziel. Zum Vergleich: Tel Aviv brachte es auf immerhin 58,5 Prozent. Luke Sikma und Niels Giffey erwischten einen gänzlich verzichtbaren Abend, den beiden Leistungsträgern gelang so gut wie nichts. Auch Maodo Lo war offensiv noch kein Faktor.

Albas neuer Center Ben Lammers mühte sich nach Kräften und hatte einige sehenswerte Dunks und Blocks aufzubieten, an ihm lag es nicht. Aber die Zone bekam Berlin gegen die immer selbstbewusster reinstürmenden Gegner nicht gut genug abgedichtet. Offensivrebound um Offensivrebound landete in den Händen eines Spielers in gelb, nicht in Gäste-Blau. Es sagt sich leicht, denn bezahlbare Big Men sind rar, das ist ein uraltes Marktgesetz: Aber unter dem Korb muss Berlin zwingend nochmal nachlegen.

Maccabi hätte die Sache früher entscheiden können, wusste aber auch nicht so recht, wie. Am Ende zerfiel das Spiel in mal mehr, öfter weniger gelungene Einzelaktionen. Der selten bis nie zu verängstigende Marcus Eriksson traf Dreier um Dreier, er sammelte bis zum Schluss 18 Zähler [euroleague.net]. Ihm folgte Simone Fontecchio mit 16 Punkten und acht Rebounds, er zeigte ein überzeugendes Spiel.

Als nächstes darf Alba zuhause aufdribbeln: Am 9. Oktober erwartet der amtierende Meister und Pokalsieger in der Euroleague den FC Bayern München.