Der deutsche Basketballmeister Alba Berlin plant für das erste Heimspiel der neuen Saison mit 700 Zuschauern. Für das deutsche Euro-League-Duell mit Bayern München am Freitag (20:00 Uhr) erhalten Dauerkarteninhaber ab Montag ein Vorkaufsrecht. Das teilte der Bundesligist am Samstag mit.

Laut der Corona-Infektionsschutzverordnung des Landes Berlin sind nur 1.000 Teilnehmer bei Indoor-Veranstaltungen zugelassen. Davon müssen allerdings die Sportler und notwendigen Mitarbeiter abgezogen werden. "Wir hoffen sehr, dass schon bald wieder mehr als 700 Zuschauer zu unseren Heimspielen kommen können", teilte Alba mit.

In der gesamten Arena am Ostbahnhof gilt Maskenpflicht. Zusammenhängende Plätze dürfen nur von Personen eines Haushalts gebucht werden, die Karten werden ausschließlich personalisiert vergeben.

Bereits am 13. Oktober (20:00 Uhr) folgt für Alba das zweite Heimspiel in der Euro League gegen Anadolu Efes Istanbul. In der Bundesliga geht es für die Albatrosse am 18. Oktober (18:00 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei den Löwen Braunschweig los.