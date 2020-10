"Infektionsrisiko Berlin", "Die Superspreader der Alten Försterei" und "Corona-Wahnsinn": Das Medienecho auf Union Berlins Entscheidung, gegen Freiburg vor 4.500 Fans zu spielen, ist deutlich. Kein Wunder. Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 114,8 tobt das Virus in Berlin deutschlandweit mit am schlimmsten. Auch der Bezirk Treptow-Köpenick wurde zum Risikogebiet erklärt. Hier beträgt der Wert 56,3.

Mit dieser Haltung verspielt der 1. FC Union zahlreiche Sympathien. Viele haben den Eindruck, dass die Eisernen Corona nicht ernst nehmen. Daran ist der Verein selbst schuld. Präsident Dirk Zingler verweist bei der Eindämmung seit Monaten gerne auf die Eigenverantwortung aller. Gleichzeitig traf sich Stürmer Max Kruse mit wildfremden Fans und dokumentierte das sichtbar in den sozialen Netzwerken. Sein Verhalten steht stellvertretend für das Bild des Vereins. Schon beim Klassenerhalt im Juni hatten Spieler und Fans verbotenerweise gemeinsam auf dem Parkplatz gefeiert. Vor kurzem ignorierten die Köpenicker das Verbot von Fangesängen im Testspiel gegen Hannover. Gelebte Eigenverantwortung? Fehlanzeige.

Für das Spiel gegen Freiburg sind erneut Fangesänge und Sprechchöre auf den Tribünen untersagt. Diesmal will Union das auch offen kommunizieren. Zudem wurde die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Stadion weiter verschärft.

Der 1. FC Union Berlin hat mit über 37.000 Mitgliedern eine riesige Strahlkraft. In Zeiten, in denen es in der Gesellschaft auf Solidarität ankommt, darf man diese anders nutzen. Der Klub könnte von seinen eigenen Fans lernen: In der letzten Saison konnten nicht einmal Mitglieder für jedes Spiel eine der über 22.000 Karten ergattern. Am Freitag gingen sogar von den 4.500 Karten einige in den Verkauf - obwohl die 11.500 Dauerkarteninhaber ein Vorkaufsrecht hatten. Die Berliner Politik wird es freuen. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci forderte im Zusammenhang mit dem Spiel: "Meiden Sie soziale Kontakte. Wenn es geht, bleiben Sie zuhaus".