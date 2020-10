"Das ist wie in der 1. oder 2. Liga"

Die ehrgeizigen, ja, wohl eher größenwahnsinnigen Ziele von Berlin United und Häßler - dritte Fußball-Macht in Berlin zu werden, sogar Bundesliga und Champions League lauteten die großen Pläne - blieben unerfüllte Träume. Aus dem Berliner Amateurfußball will sich der Häßler im Gegensatz zu Berlin United aber nicht verabschieden. Im Gegenteil: Bei Siebtligist BFC Preussen, wo der Welt- und Europameister im letzten Jahr ein Engagement als Cheftrainer begann, fühlt er sich pudelwohl.

Die Ära von Thomas "Icke" Häßler beim Berliner Amateurklub Berlin United ist schon einige Zeit vorbei. Zwar stieg der 54-Jährige im Sommer 2019 noch mit dem ambitionierten Verein in die sechste Liga auf, wurde wenig später aber trotzdem gefeuert.

"Auch hier wird Fußball gespielt", sagt Häßler, "gar nicht schlecht sogar. Und mir macht es einfach Spaß". Ganz so groß wie bei Berlin United formuliert Häßler seine Ziele mit dem Landesligisten BFC Preussen nicht. Tiefstapelei betreibt er aber auch beim Klub aus dem Berliner Süden nicht. "Unser Ziel ist es, oben mitzuspielen", sagt Häßler. "Es geht um den Aufstieg, deswegen bin ich hier. Wenn nicht in diesem Jahr, dann vielleicht im nächsten".

Wegen der Corona-Krise hat der Berliner Fußball-Verband die Saison verkürzt, es wird quasi nur die Hinrunde ausgetragen. Keine normale, keine einfache Spielzeit. Das weiß auch Häßler, doch der gebürtige Berliner plant ohnehin langfristig. "Ich habe hier das eine oder andere Jahr, in dem ich etwas aufbauen kann – ich habe ja einen Fünfjahresvertrag. Wenn ich sehe, wie sich die Dinge und eine Mannschaft entwickeln, macht das einfach nur Freude", sagt er. "Das ist wie in der ersten, zweiten oder dritten Liga. Du musst den Jungs was beibringen, vor allem auch Disziplin".