Union will auf Schalke punkten - Luthe startet im Tor

Der 1. FC Union ist nach vier Punkten aus den ersten drei Spielen voll im Soll. Die Köpenicker reisen also mit Selbstvertrauen zum Auswärtsspiel nach Gelsenkirchen. Dort ist die Laune weitaus weniger gut. Schalke 04 ist bislang punktlos. Das Spiel im Liveticker.

Die Antwort auf die spannendste Personalfrage beim 1. FC Union vor der Partie bei Schalke 04 gab es eine Stunde vor dem Anpfiff mit dem Spielberichtsbogen: Trainer Urs Fischer setzt weiter auf Andreas Luthe im Tor. Loris Karius - leihweise aus Liverpool nach Köpenick gekommen - muss zumindest vorerst noch auf seine Chance warten.

Mit Luthe und breiter Brust legen die Berliner somit in Gelsenkirchen los. Der Saisonstart ist mit vier Punkten aus drei Spielen geglückt. Der 1. FC Union kann also ohne Druck aufspielen - ganz anders als der königsblaue Gegner. Die Schalker sind noch ohne Punkte und unter ihrem neuen Trainer Manuel Baum gefordert, möglichst schnell die Kurve zu bekommen. Helfen soll dabei auch Ex-Union Steven Skrzybski, der in der Startelf steht.