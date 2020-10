Es war der erste und einzige internationale Ruder-Wettkampf in diesem Jahr. Während die Europameister in Polen gekürt wurden, befindet sich ganz Europa weiter in der Corona-Krise. Ein sportliches Großereignis zwischen Maske, Medaille und Moral. Von Jonas Schützeberg

Wer den Bootspark an der Regattastrecke am Maltasee, also den Bereich der Athleten, betreten will, muss durch ein Drehkreuz, inklusive Handdesinfektion. Es gibt nur zwei Eingänge. Nur wer den entsprechenden Barcode auf seiner Akkreditierung hat, darf rein. Über ein Scan-System wird kontrolliert, wer sich innerhalb des geschützten Bereiches befindet. Maximal 20 Journalisten sind zugelassen, Zuschauer sind nicht erlaubt.

Die Athleten müssen selbst auf den Stegen eine Maske tragen. Erst wenn der Fuß den Steg verlässt und die Sportler im Boot sitzen, dürfen sie die Masken abnehmen. Freiwillige Helfer sammeln mit Gummihandschuhen zurückgebliebene Schuhe und Trinkflaschen ein und stapeln diese in grünen Plastikboxen - sauber nach Nationen getrennt. Es nerve nicht, vielmehr hätten sich die meisten an die Situation gewöhnt, sagen die Sportler. "Man hat schon gemerkt, dass hier was anders ist. Angst, dass etwas passiert, habe ich nicht. Das Hygienekonzept wird sehr gut umgesetzt", sagt Olaf Roggensack.

Die Athleten sind über die ganze Stadt verteilt, leben in unterschiedlichen Hotels. Offizielle Shuttle-Busse gibt es nicht. Wer zur Regattastrecke kommen will, muss den eigenen Kleinbus oder Pkw nehmen. Manche Nationen sind da einfallsreich. Die norwegische Mannschaft ist nur mit drei Athleten am Start. Mit einem Camper sind sie über Schweden, Dänemark und Deutschland nach Polen eingereist, inklusive Feldbett und kleiner Wohnküche an Bord, alles zum Selbstschutz.