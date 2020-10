Kurz vor der Pause hatte Lohmann die große Chance auf Bayerns zweites Tor, schoss aber freistehend über den Kasten. In dieser Situation verletzte sich Turbine-Torhüterin Vanessa Fischer und musste längere Zeit behandelt werden (38.). Sie konnte jedoch zunächst weitermachen - und kassierte mit dem Pausenpfiff das 0:2: Lineth Beerensteyn schlenzte den Ball von der Strafraumgrenze in den Torwinkel (45.+3).

Nur in den ersten zehn Minuten konnte Potsdam beim starken Tabellenführer Widerstand leisten, war sogar etwas besser im Spiel. Mit der ersten Torchance gingen die Bayern-Frauen aber in Führung: Nach einer Ecke erzielte Sydney Lohmann mit einem Kopfball das 1:0 (12. Minute). Bei Turbine riss in der Folge der Faden.

Zur zweiten Halbzeit ging es für Fischer nicht weiter. Zala Mersnik ersetzte sie. Am Spielgeschehen vor leeren Rängen auf dem Bayern-Campus änderte sich nichts: München machte Druck, Turbine blieb offensiv harmlos. Als Mersnik gegen die tief stehende Sonne eine Flanke aufs Tor falsch einschätze, war erneut Lohmann zur Stelle, die zum 0:3 abstaubte (58.). Die beste Chance für Potsdam, den Bayern das erste Gegentor der Saison zu bereiten, verpasste Nina Ehegötz. Sie scheiterte aus elf Metern an Laura Benkrath (71.).

Nach der nun folgenden Länderspielpause steigt Turbine am 31. Oktober in den DFB-Pokalwettbewerb ein und tritt in der 2. Runde beim Regionalligisten Magdeburger FFC an.