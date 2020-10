SC Potsdam verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben in der Bundesliga eine Heimniederlage kassiert - und somit den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Das Team von Cheftrainer Guillermo Hernandez verlor am Sonntag vor 880 Fans gegen den SSC Palmberg Schwerin mit 2:3 (21:25, 19:25, 25:17, 25:20, 8:15).