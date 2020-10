Saisonstart in der DEL erneut verschoben

Kein Beginn am 13. November

Die Deutsche Eishockey Liga muss ihren auf den 13. November angesetzten Saisonstart verschieben. Demnach scheitert der Spielbetrieb weiterhin am Geld. Auch eine Fortführung im Dezember ohne Playoffs ist denkbar.

Der Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist nach einem gescheiterten Ultimatum erneut verschoben worden. Ziel sei es jetzt, "in der zweiten Hälfte des Dezembers" zu beginnen, sagte Geschäftsführer Gernot Tripcke nach einer mehrstündigen Telefonkonferenz mit den Verantwortlichen der 14 Klubs am Freitag.

"Wir haben stets sehr deutlich und transparent kommuniziert, dass wir unter den aktuellen Vorgaben sowie mit der Unsicherheit, ob und in welchem Umfang die nötige finanzielle Unterstützung für die Klubs kommt, nicht in die Saison starten können", so Tripcke: "Daran hat sich bis heute leider nichts geändert. Von daher war diese Entscheidung alternativlos, auch wenn sie uns sehr schwer fällt."