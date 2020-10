Die Eisbären Berlin haben kurzfristig zwei Testspiele für das kommende Wochenende vereinbart. Am Samstag und Sonntag treffen die Hauptstädter jeweils um 14:30 Uhr im "Wellblechpalast" auf den DEL-Konkurrenten EHC München. Beide Partien finden vor Zuschauern statt. Das teilte der Verein am Mittwoch auf seiner Webseite mit [eisbaeren.de] .

Wegen der Corona-Beschränkungen dürfen die Eisbären allerdings jeweils nur 214 Karten anbieten. Der Ticketverkauf beginnt am Donnerstag um 10 Uhr über die Hotline des Klubs. Bis Freitag um 11 Uhr gilt ein Vorverkaufsrecht für Dauerkarteninhaber.



Nach einem Corona-Fall mussten die Eisbären Anfang Oktober ein Turnier in Dresden absagen und konnten deshalb in der Saisonvorbereitung erst ein Testspiel gegen die Lausitzer Füchse bestreiten.