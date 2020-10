Die Fußball-Regionalliga geht in die Corona-Zwangspause. Das Heimspiel gegen Luckenwalde am Sonntag wird damit das vorerst letzte für Energie Cottbus sein. Doch was kommt danach? Von Andreas Friebel

Eigentlich hätten sie in Cottbus Grund zur Freude: Nach dem unerwarteten und vor allen Dingen glücklichen Auswärtssieg in Jena (2:1) ist die drohende sportliche Krise abgewendet. Doch nachdem die Regionalliga ab Montag ihren Spielbetrieb einstellt, machen sich Spieler und Trainer Dirk Lottner Gedanken, über das was da kommt.

Dabei steht ja am Sonntag noch das Heimspiel gegen Luckenwalde an. "Die Umstände beschäftigen uns. Trotzdem ist es unsere Aufgabe, uns mit dem Gegner auseinanderzusetzen und uns nicht ablenken zu lassen. Auch wenn es schwer ist", so Lottner. Er sieht in Luckenwalde eine Mannschaft, die "voll im Plan liegt, aber sich schwer tut, Tore zu erzielen". 13 Treffer hat der FSV in dieser Saison bislang erzielt. Cottbus ist mit 17 nicht viel besser. "Wir werden Luckenwalde erst bearbeiten und dann bespielen. Hoffentlich in der Art und Weise, wie wir es am Mittwoch die erste Halbzeit in Jena gemacht haben."