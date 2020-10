In der Frauenfußball-Bundesliga hat Turbine Potsdam am Samstag beim MSV Duisburg mit 3:2 (1:2) gewonnen. Durch den fünften Sieg im sechsten Saisonspiel eroberte das Team von Trainer Sofian Chahed zumindest für eine Nacht die Tabellenspitze - am Sonntag können Wolfsburg und München wieder vorbeiziehen.

Der MSV ging früh in Führung, Potsdam war im Anschluss aber das spielbestimmende Team und setzte sich in der Duisburger Hälfte fest. Gosia Mesjasz (36.) erzielte den verdienten Ausgleich, doch nur eine Minute später traf Jorian Baucom nach einem Fehler von Merle Barth zur erneuten MSV-Führung.



Nach dem zweiten Treffer von Mesjasz kurz nach der Halbzeit (49.) drängte Turbine auf das Siegtor, Selina Cerci (73.) sorgte schließlich für das 3:2. Allerdings war das Tor umstritten - die MSV-Keeperin hatte die Hand schon auf dem Ball, Cerci setzte aber nach und brachte den Ball ins Tor. Schiedsrichterin Miriam Schwermer entschied aber sofort auf Tor und ließ sich auch von den Protesten der Duisburgerinnen nicht beirren. So blieb es am Ende beim etwas glücklichen, aber aufgrund der besseren zweiten Halbzeit verdienten Auswärtssieg für die Turbine.