Christoph Biermann: Das hat zwei Gründe. Der eine ist, dass ich in Berlin lebe und für mich mit diesem Projekt immer verbunden war, dass ich bei dem Verein viel Zeit verbringe. Der andere war, dass es für den 1. FC Union eine ganz besondere Saison gewesen ist, nämlich die erste in der Bundesliga in der Vereinsgeschichte. Also nicht irgendeine 27. Saison, sondern eine historische.

Man hat ja gewisse Vorstellungen, bevor man so ein Projekt angeht. Welche hat sich überhaupt nicht bewahrheitet? Und was hat Sie im Rückblick am meisten überrascht?

Ich habe mir vorher gar nicht so viele Vorstellungen gemacht, weil ich einfach gucken wollte, was da auf mich zukommt. Ich beschäftige mich ja schon relativ lange mit Fußball und schreibe seit fast 30 Jahren darüber. Was sich anders angefühlt hat war, wenn man den Alltag so einer Mannschaft mitgeht und mitbekommt, wie schlecht die Laune nach Niederlagen sein kann oder wie euphorisch sie nach guten Spielen und Siegen sein kann. Was ich auch sehr interessant fand und viel besser verstanden habe ist, was für ein Leben Fußballprofis führen. Wie extrem die Belastung durch Spiele und Training, den dauernden Konkurrenzkampf untereinander und den "Überlebenskampf" in der Bundesliga ist und wie groß das Erholungs- und Ruhebedürfnis da war. Man fragt sich ja immer, warum die so viel rumdaddeln oder so wenig machen, aber das muss quasi so sein. Das ist mir in der Form vorher nicht so klar gewesen.