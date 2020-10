Fan-Gesänge und Sprechchöre sorgen bei Sportevents sonst für Stimmung im Stadion. In Berlin sind sie aber laut der Infektionsschutzverordnung des Senats, die seit dem 3. Oktober gültig ist, aktuell nicht erlaubt. "Der sportliche Wettkampfbetrieb ist zulässig, soweit er im Rahmen eines Nutzungs- und Hygienekonzeptes des jeweiligen Sportfachverbandes stattfindet", heißt es unter Paragraph fünf der Verordnung. "Zuschauende sind unter Einhaltung der in § 6 festgeschriebenen Personenobergrenzen für zeitgleich Anwesende bei einer Veranstaltung, wobei die für den Spielbetrieb erforderlichen Personen bei der Berechnung der Personenobergrenze berücksichtigt werden, zulässig. Fan-Gesänge und Sprechchöre sind zu unterlassen."

In der fünften Verordnung hatte es noch einen Passus gegeben, der erlaubte, dass "Schutz- und Hygienekonzepte von Veranstaltungsstätten [...] detailliertere Regelungen treffen" können. Dieser Satz wurde in der neuen Verordnung jedoch gestrichen, wodurch Fan-Gesänge und Sprechchöre ohne Ausnahme verboten sind.

Unions Pressesprecher Christian Arbeit bestätigte rbb|24 nach dem Spiel, dass der Verein von der aktuell geltenden Verordnung wisse. "Grundsätzlich kommt man langsam an die Grenzen dessen, was man noch nachvollziehen und verstehen kann. Als wir hier letzte Woche Freitag gespielt haben, was das ganz selbstverständlich noch erlaubt - und es sind ja keine anderen Menschen, die fünf Tage später hier sind, ein ganz ähnliches Erlebnis erleben und sich viel Mühe geben, alle bisher bekannten Regeln einzuhalten", so Arbeit.

"Singen in geschlossenen Räumen ist bei Abstand nach wie vor erlaubt, Singen im Freien plötzlich nicht mehr", sagte Arbeit weiter. "Schulkinder gehen im Musikunterricht auf den Hof, wenn sie singen sollen, weil sie dann draußen sind. Hier soll man aber nicht singen." Auf die Frage, warum der Verein seine Zuschauer nicht auf die geltenden Regeln hingewiesen habe, antwortete er: "Wir haben ja niemanden aufgefordert, hier zu singen." Mit dem Gesundheitsamt befinde sich der Verein in stetigem Austausch, Sanktionen erwarten die Köpenicker nach eigener Aussage nicht.