Der ausgeliehene Hertha-Spieler Mattéo Guendouzi ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Verein am Donnerstagmorgen bekannt.

Nach seiner Rückkehr von der französischen U21-Nationalmannschaft wurde Mattéo Guendouzi, den Hertha erst Anfang Oktober vom FC Arsenal ausgeliehen hatte, der Mitteilung zufolge am Dienstag auf das Coronavirus getestet. Das Testergebnis sei 24 Stunden später positiv zurückgekommen. Ein zweiter Test sei ebenfalls positv ausgefallen, das Ergebnis sei am Donnerstag eingetroffen.

In der Zwischenzeit habe der Mittelfeldspieler allerdings nicht mit der Mannschaft trainiert, heißt es in der Vereinsmitteilung weiter. Der Franzose zeige keine Symptome und sei nun für zehn Tage in Quarantäne. Weitere Maßnahmen sind laut Hertha BSC nicht notwendig, da der Spieler weder zu anderen Spielern noch zu Mitarbeitern des Vereins Kontakt gehabt habe.