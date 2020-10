Im Spiel gegen den Spitzenreiter RB Leipzig setzt Hertha-Trainer Bruno Labbadia überraschend auf Stürmer Jhon Cordoba, der bis Freitag nicht mit der Mannschaft trainiert hatte. Auch Peter Pekarik steht gegen die Sachsen wieder in der Startelf. Zudem feiert Verteidiger Omar Alderete sein Debüt für die Blau-Weißen. Gastgeber Leipzig, der am Dienstag noch in der Champions League aktiv war, geht zunächst ohne die zuletzt überzeugenden Daniel Olmo und Yussuf Poulsen ins Spiel.