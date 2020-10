Fußball-Bundesligist Hertha BSC kann den Ticket-Vorverkauf für das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart nicht wie geplant beginnen. Wie die Charlottenburger am Dienstag bei Twitter

mitteilte, sind die "steigenden Corona-Infektionszahlen in Berlin" der Grund für die Maßnahme. Eigentlich sollte es von Dienstag an Karten für die Begegnung am Samstag in einer Woche (17. Oktober, 15:30 Uhr) im Olympiastadion geben.