Immer wieder ging es schnell und direkt nach vorne - Herthas Angriff hat sich im Vergleich zur letzten Saison weiterentwickelt, ist variabler geworden. Noch fehlt es bei einigen Aktionen an der Abstimmung, nach bislang fünf Bundesliga-Spielen ist das aber verständlich. Bruno Labbadia bittet nicht ohne Grund gebetsmühlenartig um Geduld. Der Coach weiß, dass seine Spieler - nicht nur in der Offensive - noch Zeit brauchen, um nach der wilden letzten Saison zu einem Team zusammenzuwachsen und die Neuzugänge zu integrieren.

Die besten Leistungen zeigte Fußball-Bundesligist Hertha gegen zwei der stärksten Teams der Liga. Bei Bayern München war die Mannschaft von Bruno Labbadia nah dran an einem Punktgewinn und auch beim derzeitigen Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig spielten die Blau-Weißen lange Zeit gut mit. Zwar gab es zum Leidwesen aller Herthaner in beiden Partien am Ende keine Punkte, gerade in der Vorwärtsbewegung zeigte die Offensivabteilung um Matheus Cunha und Stürmer-Neuzugang Jhon Cordoba in diesen Spielen aber gute Ansätze.

Drei Punkte nach fünf Spielen - der schwächste Start seit elf Jahren. Zwölf Gegentore an den ersten fünf Spieltagen - die meisten für Hertha in der Bundesliga seit 30 Jahren. Davon sieben Standard-Gegentore - Liga-Höchstwert. Zuletzt vier Niederlagen in Serie, dazu das blamable Erstrunden-Aus im DFB-Pokal bei Eintracht Braunschweig. Allein die nackten Zahlen zeigen: Hertha hat den Saisonstart ordentlich verpatzt.

Gerade in der Defensive machten die Blau-Weißen zu viele individuelle Fehler und blieben deshalb nicht nur in München und Leipzig ohne Punkte. Die Anfälligkeit nach Standardsituationen zeigt, dass die Abstimmung in Herthas Hintermannschaft noch nicht stimmt. Labbadia werkelt - auch notgedrungen - weiter an seiner Stammbesetzung. Jordan Torunarigha (Syndesmosebandanriss) fehlt seit drei Wochen und wird dies wohl auch noch einige Zeit tun. Neuzugang Omar Alderete gab erst am letzten Spieltag sein Debüt. Niklas Stark, Stamm-Innenverteidiger in der vorigen Saison, läuft in dieser Spielzeit immer wieder auf der Position im defensiven Mittelfeld auf. Hertha muss sich in der Abwehr erst noch finden und sollte das schnell tun, um möglichst zügig aus der Negativspirale zu kommen.