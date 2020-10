Im ersten Durchgang bekamen die knapp 1.100 Zuschauer im Hans-Zoschke-Stadion zunächst keine Tore zu sehen. Zwar kamen beiden Mannschaften zu Möglichkeiten, konnten den Ball aber nicht im Tor unterbringen.

Dafür dauerte es nach der Halbzeit nicht lang, bis Lichtenberg in Führung ging. Nur zehn Minuten nach Wiederanpfiff war es Philipp Grüneberg (55. Minute), der das 1:0 für die Gastgeber erzielte.

Lange sah es so aus, als könne die Mannschaft von Trainer Uwe Lehmann die knappe Führung halten, doch in der Schlussphase wurde TeBe besser. In der 77. Minute erzielte Rudolf Ndualu den Ausgleich, fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit drehte Maximilian Steinbauer (85.) die Partie zu Gunsten der Gäste und sicherte seiner Mannschaft den Einzug in die nächste Runde.

Für die Lila-Weißen war es bereits der zweite Erfolg in dieser Saison gegen Lichtenberg. Schon am dritten Spieltag in der Regionalliga-Nordost hatte sich TeBe mit 2:0 durchgesetzt.