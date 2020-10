Energie Cottbus hat erstmals unter Trainer Dirk Lottner verloren. Gegen den Berliner AK unterlagen die Lausitzer verdient mit 0:3. Es war ein in Cottbus alter Bekannter, der dem Berliner AK im leeren Stadion der Freundschaft den Sieg brachte.

Energie Cottbus hat am elften Spieltag in der Regionalliga Nordost gegen den Berliner AK verloren. Im leeren Stadion der Freundschaft - zum ersten Mal überhaupt waren keine Zuschauer in der Lausitz erlaubt - unterlag die Mannschaft von Dirk Lottner mit 0:3 (0:1) gegen die Berliner. Es war die erste Niederlage für den Übungsleiter seitdem er in Cottbus ist. Ausgerechnet ein in der Lausitz alter Bekannter sicherte den Berlinern den Sieg.

Cottbus wurde gleich zu Beginn kalt erwischt: Nach nur fünf Minuten brachte der Ex-Cottbuser Abdulkadir Beyazit den Gast aus Berlin mit seinem fünften Saisontor in Führung. Der BAK konnte sich über die rechte Seite zu einfach durchsetzen, in der Mitte verwandelte Beyazit, der erst seit diesem Sommer beim Athletik-Klub unter Vertrag steht, ohne Probleme. Auch im Anschluss spielten die Berliner mutig, liefen Cottbus früh an und unterbrachen das Aufbauspiel von Energie früh.

Die Mannschaft von Dirk Lottner versuchte über Ballbesitz zurück ins Spiel zu kommen, schaffte es aber kaum in die Nähe des Tores der Gäste. Die Lausitzer bekamen nur selten Tempo in ihr Spiel, Torraumszenen blieben bis zur Halbzeit auf beiden Seiten rar. Eine insgesamt schwache und Höhepunkt arme Regionalliga-Begegnung ging mit der knappen 1:0-Führung für den Athletik-Klub in die Halbzeit.