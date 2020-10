Energie Cottbus ist ins Viertelfinale des Landespokals eingezogen. Die Lausitzer gewannen gegen den VfB Krieschow mit 3:2. Der Oberligist machte es ihnen aber besonders in der ersten Halbzeit schwer - und sorgte auch kurz vor Schluss noch einmal für Spannung.

Die Überraschung lag etwa eine Halbzeit lang in der Luft, am Ende setzte sich aber doch der Favorit durch: Am Samstagnachmittag besiegte Regionalligist Energie Cottbus den VfB Krieschow aus der Oberliga Süd mit 3:2 (1:1).

Innerhalb von vier Stunden waren alle Tickets für den "Südbrandenburg-Classico" ausverkauft. 932 Zuschauer waren auf dem Sportpark Krieschow zugelassen. An die vorgeschriebenen Abstände hielten sich jedoch nicht alle.