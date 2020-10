Als Hertha der bislang letzte Bundesliga-Sieg in München gelang, war noch keiner der aktuellen Profis geboren - mehr als 40 Jahre ist der letzte Dreier der Blau-Weißen bei den Bayern mittlerweile her. Eine andere Statistik macht jedoch Hoffnung.

Mit dem FC Bayern München steht Hertha BSC am Sonntagabend eine schwere Aufgabe bevor. Doch die Statistik der jüngeren Geschichte macht den Charlottenburgern Mut: Immerhin in fünf der letzten sieben Begegnungen gegen den Rekordmeister konnte Hertha punkten. Und auch die TSG Hoffenheim zeigte am vergangenen Wochenende, dass die zuletzt übermächtig erscheinenden Münchner zu schlagen sind. Bruno Labbadia muss in der Verteidigung auf Jordan Torunarigha verzichten, der sich einen Teilriss des Syndesmosebandes zugezogen hat und Hertha mehrere Wochen fehlen wird. Im Sturm startet Jhon Cordoba, Krzysztof Piatek sitzt zunächst auf der Bank.